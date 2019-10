Restons avec ce débat sur un éventuel troisième mandat du président Macky Sall. Il est apparemment devenu la ligne rouge à ne pas franchir au sein du parti-Etat, l’Alliance pour la république. Depuis le limogeage surprenant du désormais ex-directeur général des Sénégalais de l’extérieur, Sory Kaba, c’est le principal sujet à éviter au sein de l’Apr. Les rares responsables qui en parlent y vont avec tact. C’est le cas de l’actuel ministre de l’Environnement.

Abdou Karim Sall, dans un tweet publié hier sur son compte, estime que ‘’ce débat sur le troisième mandat du président Macky Sall est stérile, malsain et sans objet’’. Pour l’ancien directeur général de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp), ‘’ce sont des esprits trop pressés qui s’activent et qui s’agitent à moins de sept mois seulement après l’installation de Macky Sall au pouvoir’’. Selon lui, le débat n’est même pas à l’ordre du jour.

La préoccupation à trait aux 5 initiatives, aux 3 programmes et aux 5 accès universels déclinés par le président Sall à l’orée de son deuxième mandat ‘’que beaucoup jugent comme le dernier’’ (sic).