Classement FIFA : le Sénégal toujours leader en Afrique

iGFM-(Dakar) Le Sénégal conserve son premier rang en Afrique dans la dernière actualisation du classement FIFA, qui voit le Soudan du Sud et Sao-Tomé-et-Principe réussir de belles percées.

La FIFA a publié jeudi la dernière actualisation de son classement mondial. En zone Afrique, le Sénégal continue de mener la danse, à la 20eme place mondiale, devant la Tunisie (29eme) et le Nigeria (35eme, -1). Championne d’Afrique, l’Algérie est stable (38eme), comme l’Egypte (49eme), le Ghana (51eme) et la Côte d’Ivoire (56eme), tandis que le Cameroun progresse (52eme, +1) et que le Maroc recule (42eme, -3). Les plus grosses percées sont à mettre à l’actif de deux nations qualifiées pour les poules éliminatoires de la CAN 2021, le Soudan du Sud (162eme, +11) et Sao Tomé-et-Principe (180eme, +10). Le gadin du mois est pour l’île Maurice, éliminée par… Sao Tomé-et-Principe de la course au Qatar, avec le grand recul en termes de points et le grand recul en termes de places (173eme, -12).