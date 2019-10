Mohamadou Makhtar Cissé, Ministre du Pétrole et de l’Energie : « Le Sénégal est à plus de 60 % d’électrification rural »

Le Ministre du Pétrole et de l’Energie, Mouhamadou Makhtar Cissé, présentant la feuille de Route et Plan d’Actions pour le secteur Electricité, révèle que le Sénégal est à plus de 60% d’électrification rural. Alors que la moyenne africaine est de 30%. « Il y a eu des disparités certes. Mais, c’est un bon taux », renseigne-t-il.

D’après lui, 3 composantes ont été ciblées dans le cadre de ce projet, dont la première consiste à moderniser et, à densifier le réseau de transport de l’énergie. La deuxième vise l’extension du réseau et l’électrification rurale. Et dans le cadre du second compact, il n’y a pas moins de 700 km de lignes moyenne tension qui sera mise en place sur l’ensemble du territoire national afin d’aider à intensifier le réseau et, à améliorer le taux de couverture. Et, la troisième composante se retrouve dans les réformes à l’encadrement juridique. Une des raisons, justifie-t-il, qui explique aujourd’hui, la Feuille de Route du secteur de l’Électricité.

Depuis au moins une vingtaine d’années, insiste-t-il, dans tous les documents de stratégie de politique économique du Sénégal, le coût de l’électricité a été identifié comme une contrainte pour la croissance et l’accès.