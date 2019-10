Couplage des Locales aux Législatives: « L’idée prend forme »

L’idée de couplage des élections locales et législatives avait été agitée par Me Aïssata Tall Sall, au lendemain de l’élection présidentielle de février 2019.

Selon le journal Enquête, « l’idée prend forme ». D’autant que le débat se pose avec acuité dans le landerneau politique sénégalais.

Selon le journal, une grande partie des acteurs pense que : « dans un contexte préélectoral assez favorable au régime, en dépit des scandales sur le pétrole et le gaz, le couplage des Locales et Législatives serait bénéfique pour le Président Macky Sall et sa majorité ».