Geneviève de Fontenay demande l’annulation du concours Miss France

L’ancienne présidente du comité Miss France s’est dite choquée par le costume régional d’une des candidates et réclame que le concours soit annulé.

Geneviève de Fontenay est en colère et n’a pas hésité à le faire savoir ce matin alors qu’elle était invitée par la radio Vosges matin. La raison de son mécontentement: le costume régional que portera Miss Lorraine, Illona Robelin, lors de la cérémonie de Miss France 2020, le 14 décembre prochain.

Cette année, le comité lorrain a décidé de rendre hommage aux soldats qui se sont battus durant la guerre 14-18, les Poilus. La styliste, Marion Lambert, a retravaillé le costume de l’époque pour le rendre beaucoup plus esthétique et féminin. Un choix auquel Geneviève de Fontenay s’oppose catégoriquement. “Comment peut-on relier une élection de Miss France, un concours de beauté, avec des Poilus qui sont morts pour la France. C’est inconcevable, il faut vraiment être taré et ne plus avoir d’idées. Je suis révoltée qu’on salisse comme ça le titre de Miss France. Je proteste et je demande même éventuellement l’annulation de l’élection de Miss France si c’est pour faire ça”, a-t-elle déclaré.

Décidément, le concours de beauté fait parler de lui ces derniers temps. Il y a quelques jours, une candidate avait été recalée au concours Miss Auvergne, car selon ses dires, elle était trop ronde. Pour l’instant, le comité de Miss France n’a pas encore réagi à toutes ces polémiques.