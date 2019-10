Clara Morgane en colère contre TF1 après son élimination de DALS?

Clara Morgane aurait-elle du mal à digérer son élimination de “Danse avec le stars”? La star a partagé quelques messages à charge dans sa story Instagram.

Clara Morgane a été éliminée de “Danse avec les stars” samedi soir. Pourtant première du classement et grande favorite de cette saison, la star n’a pas réussi à convaincre les téléspectateurs face à Ladji Doucouré et Inès Vandamme lors du face-à-face final. Interrogée par Camille Combal à la suite de son élimination, elle avait déclaré: “Je n’ai vraiment rien à regretter. J’ai vécu une aventure incroyable. J’ai rencontré Maxime Dereymez, il a vraiment tout fait pour moi. C’est un jeu télé et je remercie tous les téléspectateurs qui ont voté pour moi”.

Mais le lendemain sur Instagram, Clara Morgane a partagé quelques messages particulièrement amers de ses fans dans sa story : “C’est une blague? Son niveau était largement au-dessus du reste”, “tellement dégoutée, ils méritaient d’aller plus loin”, “tu étais la meilleure danseuse”, “elle méritait de gagner”, pouvait-on notamment y lire.

L’apprentie danseuse a également partagé le message d’un téléspectateur qui s’attaque directement à TF1 et à Elsa Esnoult, qui est toujours présente dans l’émission malgré sa dernière place au classement. “Donc c’est Clara Morgane première du classement qui dégage et Elsa Esnoult, dernière du classement et bidon de chez bidon, qui reste? Vous êtes sérieux TF1?” Des messages qui illustrent la déception de la star de quitter la compétition si tôt.