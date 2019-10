Abdoulaye Baldé:« L’assassinat d’Elinkine Diatta a tout l’air d’un règlement de comptes »

« Si c’en est un, cela peut avoir des impacts. Il est vrai que Abdou Elinkine, depuis longtemps, appartenait à l’aile modérée du Mfdc. Il s’est beaucoup affiché aux côtés de Robert Sagna. Donc, il faut d’abord essayer d’identifier ceux qui ont commis cet acte. Et quand on les aura identifiés, on saura dire ce qui s’est passé et ce qui va arriver », a confié Abdoulaye Baldé à L’observateur.

« Mais l’un dans l’autre, ce qui s’est passé, c’est très clair que c’est un coup contre ce qui est en train de se faire, parce que lui, il a toujours œuvré pour la paix. Ça, je le sais parce qu’il est venu me voir plusieurs fois pour que je puisse l’aider à organiser les assises du Mfdc, c’est-à-dire il voulait réunifier le mouvement. Parce que, pour arriver à la paix, il a toujours dit qu’il fallait que le mouvement (Mfdc) soit uni, qu’il parle d’une seule voix, qu’il ait une autorité morale reconnue et après ça, aller à la table des négociations. Donc son assassinat a tout l’air d’un règlement de comptes », ajoute l’ancien ministre de Me Wade.

« il avait des partisans, il appartenait à un camp, celui des modérés. Ce camp-là a perdu Ousmane Niatang Diatta. Et cela risque de les affaiblir », conclut-il.