ACTIVITES AUTOUR DU LAC ROSE – La Sapco impose la salubrité

Redynamiser le tourisme autour du lac Rose, c’est le souhait des acteurs qui interviennent dans la zone. Ils sont aidés en cela par la Société d’aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal (Sapco Sa) qui a organisé, samedi dernier, une journée de nettoyage autour du site.

L’initiative est saluée par le président du Syndicat d’initiatives et de tourisme du lac Rose. Pour Amadou Bocoum Diouf qui s’en réjouit, tourisme rime avec propreté car, renseigne-t-il, ‘’qui dit site touristique dit propreté. Le tourisme nécessite un environnement propre’’.

Par conséquent, a-t-il fait savoir, un suivi sera assuré par l’Unité de coordination et de gestion des ordures (Ugc) qui était de la partie. Désormais, assure-t-il, ‘’des points précis de dépôt d’ordures seront indiqués et ceux qui ne respecteront pas la consigne seront sanctionnés. On a sensibilisé tout le monde. Aujourd’hui, il y a la présence de la police touristique et on espère qu’il n’y aura plus de saleté au lac Rose’’.

Cette initiative entre dans le cadre du programme ‘’Dakar plages propres’’ déroulé depuis septembre dernier par la Sapco. Selon Badara Lam, le délégué de la région de Dakar, ce programme consiste ‘’à faire le tour des plages de Dakar pour assurer le nettoyage et pour insister sur le besoin de salubrité’’. Et de faire remarquer que ‘’lorsqu’on parle du tourisme, il y a la salubrité, mais aussi l’aspect esthétique. Ce que nous sommes en train de faire s’inscrit dans le cadre de la requalification du site touristique du lac Rose qui a beaucoup de potentiels et est la principale attraction de la zone. C’est le pourquoi de notre action d’aujourd’hui. C’est en droite ligne avec les projets de lancement du tourisme par la Sapco’’.

Il faut signaler que ce geste de la Sapco intervient dans un contexte particulier de diminution des activités touristiques, coïncidant avec des problèmes que rencontre le site touristique de Niague. Il y a quelques mois, le ministre du Tourisme, Alioune Sarr, lors d’une visite, avait reçu les doléances des acteurs. Outre le défaut d’éclairage du lac et de ses environs, Amadou Bocoum Diouf, le président du Syndicat d’initiatives et de tourisme du lac explique : ‘’Sans le lac, il n’y aura pas d’activités touristiques et économiques autour. Nous avons sollicité le ministre pour qu’il nous amène des scientifiques afin que l’on puisse connaître les causes de la diminution du niveau du lac, la disparition progressive de la couleur rose… Actuellement, nous n’avons plus cette couleur rose. Si vraiment ce lac venait à disparaître, ce sont toutes les structures autour qui s’éteindraient.’’

