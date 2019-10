Après son limogeage de la Direction des Sénégalais de l’extérieur : Sory Kaba renouvelle son engagement «sincère» à Macky

Il avait opté de faire silence radio, après son limogeage à la tête de la Direction des Sénégalais de l’extérieur. Mais hier, Sory Kaba a décidé enfin de parler. Mais pas pour apporter sa part de vérité sur tout ce qui a été dit sur sa défenestration par Macky Sall et non plus pour s’attaquer au président de la République. Il a plutôt «renouvelé son engagement sincère pour l’accompagner à réussir ses nobles et exaltantes missions à la tête de notre pays, pour ainsi concrétiser les grands espoirs du Peuple sénégalais vers la prospérité et l’émergence». Dans un communiqué, l’ex-Directeur général des Sénégalais de l’extérieur a tenu à rappeler que «sa loyauté envers le chef de l’Etat ne souffre d’aucune ambiguïté, ni hier, ni aujourd’hui et, ceci, depuis qu’il l’a proposé de venir le rejoindre à la mairie de Fatick en 2010, alors qu’il était en activité en France».

Par ailleurs, Sory Kaba a sollicité des Sénégalais des prières à l’endroit du président de la République, Macky Sall, et son gouvernement, pour la réussite des «importants programmes du Plan Sénégal émergent (Pse), au grand bénéfice du Peuple sénégalais». Dans le même sillage, il n’a pas manqué de souhaiter à son successeur, Amadou François Gaye, «une belle réussite dans la continuité des immenses chantiers ouverts, pour une gouvernance migratoire mieux repensée et harmonieusement partagée par tous les acteurs du sous-secteur, dans une démarche inclusive».

Sur un autre registre, Sory Kaba a également exprimé ses ambitions pour Fatick, sa ville natale. «Ma détermination pour relever les défis majeurs devant positionner notre ville dans le peloton des localités les plus prospères où il fait mieux vivre et résolument tournées vers le développement, demeure intacte», a-t-il déclaré sans annoncer une quelconque volonté de vouloir briguer un mandat à la mairie.