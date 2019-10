JO 2020: “Tokyo est aussi trop chaud pour le golf”

Shigefumi Matsuzawa, un homme politique japonais de premier plan, a demandé au CIO de déplacer le tournoi de golf des Jeux Olympiques de Tokyo à un endroit plus frais. Le site de compétition prévu, le Kasumigaseki Golf Club, est selon Matsuzawa l’endroit le plus chaud de tout le Japon entre fin juillet et début août.

“Il n’est pas exagéré de dire qu’organiser un événement sportif en plein air dans la région la plus chaude du Japon est particulièrement irresponsable “, écrit le politicien dans une lettre adressée au président du Comité International Olympique Thomas Bach. Il s’appuie sur la recherche météorologique scientifique et les craintes pour la santé des joueurs, des bénévoles et des spectateurs.

La température moyenne sur ces trois dernières années sur ce site était de 31,7° Celsius. Le CIO a déjà décidé de déplacer les marathons et les épreuves de marche à Sapporo, à 900 km au nord de Tokyo, afin d’y rencontrer plus de fraîcheur. Le comité d’organisation de Tokyo 2020 n’a pas encore donné son accord et la gouverneure de la ville a manifesté son mécontentement après cette décision prise sans concertation avec les organisateurs japonais.