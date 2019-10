Mélissa Theuriau inquiète pour la santé de son mari Jamel Debbouze

Invitée de “C à vous” ce mercredi 30 octobre, Mélissa Theuriau a confié son inquiètude quant à l’hygiène de vie de son époux, l’humoriste Jamel Debbouze.

Mariée depuis plus de dix à Jamel Debbouze, Mélissa Theuriau lui consacre un documentaire intitulé “Dans la tête de Jamel Debbouze”. Invitée sur le plateau de “C à vous” pour en parler, la journaliste a fait quelques confidences sur son couple.

Elle a notamment confié ses craintes quant à la santé de son mari. Après un extrait du documentaire où l’on voit Jamel Debbouze adopter un régime sans gluten, Mélissa Theuriau dit: “Je trouve que dans le documentaire, il change physiquement et on se rend compte qu’il a bientôt 45 ans. Il y a une importance à un moment de faire du sport quand on fait ce métier. Tout de suite, il va mieux et il retrouve une énergie et une adrénaline qu’il était en train de perdre”.

“Ça me fait peur”

“J’écoutais tout à l’heure Nathanaël et son accident vasculaire cérébral et c’est intéressant de regarder aussi ce qu’il faut adopter comme hygiène de vie pour continuer à vivre sereinement et à faire ce métier. Moi ça me fait peur les AVC dans leur métier. C’est ça que je redoute le plus. Ça m’a complètement angoissée”, a-t-elle avoué, émue.