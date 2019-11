Assouplissement du célibat des prêtres : «Il ne concerne pas l’Eglise universelle» (Abbé Alphonse Ndour)

Un synode sur l’Amazonie autorisant l’ordination sacerdotale des hommes mariés a été proposé le 27 octobre dernier au pape François. Il s’agit de la préoccupation des populations amazoniennes due au manque de prêtres dans la zone. Ces fidèles peuvent rester deux à trois mois sans faire de messe. Une révolution dans l’Eglise catholique. C’est pourquoi les évêques veulent que le célibat des hommes de l’Eglise soit assoupli. Curé de la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff, abbé Alphonse B. Ndour précise que cette question ne concerne pas l’Eglise universelle.

Ordination d’hommes mariés. Quel est votre avis sur cette nouvelle forme dans l’Eglise catholique ?

Ce n’est pas du tout négligeable. Pour le moment, rien n’est encore officiel. La décision d’ordonner prêtre des hommes mariés n’est pas encore validée par le pape. C’est à lui de dire oui aux conclusions du synode en Amazonie. Ensuite, on encadre ce décret par des textes et des lois qui conviennent. Maintenant, ce qu’il faut retenir, c’est que le synode sur l’Amazonie n’a pas seulement posé le problème du célibat des prêtres. Il a posé sur un certain nombre de questions telles que l’écologie, l’environnement, la sauvegarde de la nature, le diaconat des femmes et, enfin, l’ordination d’hommes mariés en religieux. Il est important de souligner que ce synode ne concerne pas l’Eglise universelle. Le texte lui-même dit que si on en est arrivé-là, c’est que l’on veut apporter une solution au manque de prêtres. En effet, il y a une pénurie, une rareté de vocation sacerdotale en Amazonie. Car, on s’est rendu compte qu’il y a moins de prêtres dans cette partie de l’Amérique latine. Surtout que cette partie du continent américain totalise 48 % de catholiques dans le monde.

Dans ce cas, comment ordonner comme prêtre un homme marié ?

Il s’agira d’homme marié dont la probité, c’est-à-dire l’honnêteté, la vie, l’équilibre matrimoniale est reconnue et constaté de tous. Qu’ils soient des hommes estimés de tous et dont la moralité est sans faille. Il devrait être choisi et proposé à la communauté comme prêtre en tant que marié, devrait être une personne au-dessus de tout soupçon. Justement, de concubinage par exemple. Qu’il ne soit ni buveur ni batailleur, comme le dit l’Epitre de Saint Paul aux Romains et celle à Timothée.

Une fois qu’ils seront prêtres, est-ce qu’ils vont avoir les mêmes privilèges que les prêtres consacrés ?

Les hommes mariés devenus religieux vont bénéficier d’une formation adaptée qui leur permet d’être assez bien fournis en matière de théologie, en matière de spiritualité, de liturgie, etc. Ils pourront aussi dire la messe, célébrer des mariages et autres sacrements. Car, même aujourd’hui, dans la forme actuelle de l’Eglise universelle, il existe des diacres mariés.

C’est quoi un diacre marié ?

Le diacre est un homme marié ou célibataire qui a répondu à un appel de l’Eglise catholique pour être signe du service. Un diacre célibataire ne peut se marier et un diacre marié qui devient veuf ne peut se remarier, sauf dispense. Les diacres mariés déjà peuvent présider l’assemblée (la messe), faire des homélies, baptiser, assister à des mariages. Aujourd’hui, il s’agit de donner à ces nouveaux prêtres toutes les facultés qui soient liées au rang du prêtre. Mais il faut dire qu’il peut y avoir des cas exceptionnellement rarissimes où une personne qui était mariée devient prêtre. Mais cela est prévue dans les cas d’une personne qui, après avoir reçue tous les devoirs conjugaux, c’est-à-dire l’autorisation de sa conjointe après que les enfants ont grandi, qu’ils soient libres et majeurs pour que cette personne soit détachée carrément des liens matrimoniaux.