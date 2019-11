Le budget 2020 chute de 450,5 milliards de francs CFA par rapport à 2019

IGFM – La loi de finances initiales du budget 2020 est arrêté à la somme de 3258,45 milliards de francs CFA en recettes et 3708,93 en dépenses, soit moins de 450,5 milliards de francs CFA que le budget 2019 correspondant à 3% de déficit. Ces montants, selon le document du ministère des Finances, sont répartis entre le budget général et les comptes spéciaux du Trésor. Pour le budget général de l’Etat, il est prévu 3122,55 milliards de francs CFA en recettes et 3573 milliards de francs CFA en dépenses, en 2020.

L’exécutif et le judiciaire se taillent la part du « Lions » avec plus de 352 milliards francs CFA. Par exemple, la présidence de la République se taille 78 milliards de francs CFA là où le secrétariat général du gouvernement aura un budget de plus de 25 milliards de francs CFA. L’Assemblée nationale, quant à elle, sera servie à hauteur de 17 milliards de francs CFA.

Le Haut Conseil des collectivités territoriales d’Aminata Mbengue Ndiaye est crédité de 8 milliards 640 millions. Aminata Mbengue Ndiaye gérera ainsi un budget plus conséquent que son homonyme de l’Alliance pour la République, Aminata Touré. En effet, le budget du Conseil Economique social et environnemental est estimé à 6 milliards 608 millions de francs CFA.

Le Conseil constitutionnel verra son budget en hausse. Les « 7 sages » géreront 1 milliard 426 millions en 2020 contre 1 milliard 247 millions de francs CFA en 2019, là où la Cour suprême se retrouvera avec une baisse : 1 milliard 847 millions de francs CFA contre 1 milliard 954 millions de francs CFA en 2019.

La Cour des comptes obtient un budget de 6 milliards 614 millions de francs CFA contre 5 milliards 495 millions de francs CFA en 2019. L’office national de lutte contre la corruption et la concussion (Ofnac) voit son budget passer de 1 milliard 200 millions à 1 milliard 500 millions, soit une hausse de 300 millions.

Awa Marie Coll Seck à la tête du Comité national de l’initiative pour la transparence dans les industries extractives voit son budget passer de 120 millions à 350 millions de francs CFA.