GESTION DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES – Un statut particulier pour les stades nationaux

Le directeur des Infrastructures du ministère des Sports, Cheikh Ahmed Tidiane Sarr, a annoncé, hier, la signature imminente d’un décret présidentiel, dans le but de rendre autonomes les stades de grande envergure du Sénégal.

L’Etat du Sénégal veut apporter des solutions définitives aux problèmes de maintenance et d’entretien de ses infrastructures sportives. Et cela passera par la dotation d’un statut particulier aux stades nationaux comme Léopold Sédar Senghor, l’Arène nationale, Dakar Arena… L’annonce a été faite, hier, par le directeur des Infrastructures du ministère des Sports, Cheikh Ahmed Tidiane Sarr, à l’occasion d’une conférence de presse.

Selon l’agent du département des Sports, la dotation d’un statut particulier aux infrastructures de grande envergure sera effective dans un futur proche, grâce à la signature d’un décret par le président de la République. ‘’Le décret est en circulation. Il va être signé bientôt par le chef de l’Etat. Après la signature, les stades Léopold Sédar Senghor, Dakar Arena et l’Arène nationale vont disposer d’un directeur général, d’un conseil d’administration où tous les acteurs concernés seront impliqués’’, a-t-il indiqué.

Monsieur Sarr renseigne, par ailleurs, que ce nouveau modèle de gestion permettra aux stades nationaux de disposer d’une certaine autonomie et de réaliser des ressources additionnelles à travers des locations de locaux et d’autres activités de service pour régler leurs problèmes d’entretien et de maintenance. ‘’Nous voulons que les stades soient indépendants. Ils seront en mesure de produire des ressources pour réduire à l’Etat les dépenses liées à la maintenance, parce les autorités étatiques ne peuvent pas prendre tout en charge’’, ajoute-t-il.

L. S. Senghor et Demba Diop remis à neuf en 2020

Cheikh Ahmed Tidiane Sarr s’est également prononcé sur la pose de la première pierre du stade olympique de 50 000 places, en perspective des Jeux olympiques de la jeunesse de 2022 et la reconstruction du stade Demba Diop. D’après lui, les travaux de ces deux infrastructures démarreront au courant de l’année 2020. ‘’Nous avons, sur instruction du ministre, commis un cabinet qui a fait une étude de diagnostic de l’état du stade, mais aussi de solidité au niveau des gradins et de tout ce qui touche la construction de l’infrastructure. Quand on a reçu les recommandations de la Direction de la protection civile, nous avons fait un cahier des charges et ouvert un appel d’offres. Le marché a été lancé et toutes les procédures sont bouclées. Il y a une part des crédits de notre budget de 2020 allouée à la reprise du stade Demba Diop’’, a-t-il promis.

Le directeur des Infrastructures a aussi évoqué les perspectives de la coopération sino-sénégalaise. Il a informé que le ministère des Sports va attaquer, en 2020, la remise à neuf des quatre stades régionaux : Léopold Sédar Senghor de Dakar, Me Babacar Sèye de Saint-Louis, Ely Manel Fall de Diourbel et Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor, avec un coût global de 40 milliards. Le démarrage de la reconstruction de ces quatre infrastructures sportives étaient prévu en 2020. Mais Cheikh Tidiane Sarr a évoqué des lenteurs administratives de l’Etat chinois pour justifier ce retard. ‘’La reprise ne dépend pas du ministère des Sports. L’appel d’offres est attribué à la Chine. Nous n’attendons que le signal des Chinois pour démarrer les travaux’’, conclut Cheikh Ahmed Tidiane Sarr.

OUMAR BAYO BA

