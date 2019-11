Nomination de Aminata Mbengue Ndiaye et de Alioune Ndoye : Le Ps «mesure à sa juste valeur la haute portée des décisions» du Président

La nomination de Aminata Mbengue Ndiaye à la tête du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) est non seulement un «honneur» pour le Parti socialiste mais aussi une «expression concrète de la volonté» du Président Macky Sall de «promouvoir davantage le leadership féminin». C’est ainsi que les Socialistes ont accueilli le remplacement de feu Ousmane Tanor Dieng par leur Secrétaire générale par intérim. «Aussi, le Parti socialiste (Ps) mesure-t-il à sa juste valeur la haute portée des décisions prises par le chef de l’Etat. Ces décisions traduisent sa confiance renouvelée que les militants et responsables matérialiseront quotidiennement, par des actes conformes aux termes de la résolution adoptée lors du congrès d’investiture du 27 novembre 2018 ainsi qu’à la ligne d’orientation tracée par le président Ousmane Tanor Dieng et aux valeurs qu’il incarnait», lit-on dans un communiqué. En nommant ainsi Alioune Ndoye au ministère de la Pêche et de l’économie maritime, en plus du choix porté sur Aminata Mbengue Ndiaye à la tête du Hcct, le Ps estime que le Président Macky Sall «vient, à nouveau, d’illustrer de fort belle manière, à travers ces deux actes majeurs, l’intérêt particulier qu’il accorde au renforcement de la dynamique unitaire victorieuse des élections présidentielles de 2012 à 2019». Par conséquent, le Ps a exprimé sa «profonde» gratitude pour cette «grande marque de confiance».