SONATEL – Gamou

La Sonatel veut un Gamou plein de succès, avec une large couverture du réseau téléphonique et d’Internet à haut débit, notamment la pénétration dans toutes les cités religieuses de la 4G+ de plus de 286 % à Tivaouane et 238 % à Kaolack… Pour y arriver, le groupe Sonatel a décidé d’intensifier son dispositif technique afin d’offrir aux fidèles, durant ces moments de communion, une meilleure qualité du service.

‘’Ce dispositif, qui se traduit par un meilleur écoulement du trafic téléphonique mobile et Internet avec la 4G+ et la fibre à Tivaouane et à Kaolack, la couverture réseau des autoroutes et routes nationales, la diffusion de l’évènement en direct sur Internet, avec la mise à disposition de liaisons spécialisées Internet et de flux illimix pour les comités d’organisation, le wifi gratuit sur plusieurs sites, le déploiement de l’espace presse à Tivaouane et à Kaolack pour appuyer les journalistes devant couvrir les sites du Gamou 2019’’, lit-on dans le communiqué publié suite à la visite, ce week-end, du directeur général du groupe Sonatel, Sékou Dramé, au khalife général des tidianes Serigne Mbaye Sy Mansour.

…Outre la couverture du réseau téléphonique et l’Internet, le groupe s’est déployé dans le domaine de la santé, à travers sa fondation Sonatel. Dans ce sens, la boîte a décaissé une enveloppe de près de 30 millions en soutien aux régions médicales de Thiès et de Kaolack, à travers des dons constitués de matelas et de médicaments. D’ailleurs, informe le document du service de presse de la Sonatel, l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy de Tivaouane a déjà reçu des dons de médicaments et de consommables médicaux.

Pour le grand Gamou de 2019, la Sonatel sera sur les routes. Elle entend profiter de ce grand rassemblement pour dérouler une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière. En plus du réseau de la 4G+, des dons en médicaments offerts aux différentes régions médicales, la Sonatel veut également poursuivre sa politique de responsabilité sociétale d’entreprise, avec la traditionnelle ‘’distribution d’eau minérale et des essentiels du pèlerin aux familles d’accueil, aux structures administratives et à tous les points de regroupement des pèlerins.’’ Pour le Gamou de 2019, les services du Dg Sékou Dramé comptent perpétuer les ‘’berndel ak Orange’’ et donner un coup de main aux différents comités d’organisation, dans le nettoiement des sites avec le ramassage des déchets’’.