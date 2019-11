L’acte héroïque d’un garçon de 13 ans après avoir vu sa famille se faire massacrer devant ses yeux

Un garçon de 13 ans est salué aux Etats-Unis pour son sang-froid et son courage. Devin Blake Langford a survécu à la terrible attaque perpétrée lundi contre plusieurs membres d’une communauté mormone dans le nord du Mexique. Après avoir vu sa mère et deux de ses frères se faire tuer devant ses yeux, l’adolescent a caché et mis en sécurité ses six autres frères et soeurs avant de marcher 20 kilomètres dans les montagnes pour trouver de l’aide. Tous ont finalement survécu. Un suspect a été arrêté par la police mexicaine.

Rédaction 06-11-19, 17:54 Source: CNN, NBC News, Belga

Au moins trois femmes et six enfants d’une communauté mormone américaine établie dans le nord du Mexique ont été assassinés lundi lors d’une embuscade, probablement victimes des gangs criminels qui sévissent dans la région.

Six heures et 20 km dans les montagnes

Kendra Lee Miller, une proche des victimes, a partagé un compte-rendu de ces tragiques événements sur Facebook. Elle raconte comment Devin Blake Langford, 13 ans à peine, a mis ses six frères et sœurs blessés en sécurité en les cachant dans les buissons et en les couvrant de branches après l’attaque. Le jeune garçon a ensuite marché seul dans les montagnes durant six heures afin d’alerter des membres de sa communauté à LaMora, dans l’État de Sonora, au nord du Mexique.

Devin était l’un des 14 enfants et trois mères qui ont été attaqués dans l’embuscade. Les trois femmes, Christina Langford, Rhonita Miller et Dawna Langford conduisaient chacune un SUV avec plusieurs enfants à bord. Devin était avec sa mère Dawna et ses frères et soeurs quand leur véhicule a été attaqué. Dawna, 43 ans, et deux de ses fils, Trevor, 11 ans, et Rogan, 2 ans, sont morts sous les balles.

Avec un sang-froid incroyable, Devin a tout de suite mis ses six frères et soeurs Kylie, 14 ans, McKenzie, 9 ans, Cody, 8 ans, Jake, 6 ans, Alex, 4 ans, et Brixon, neuf mois, en sécurité. Une fois les criminels partis, le jeune garçon a confié les enfants à sa grande soeur et est allé prévenir le reste de sa famille de cette terrible attaque.

“Ses oncles ont pris leurs armes et se sont mis en route pour sauver les enfants”, écrit Kendra Lee Miller sur Facebook. “Mais ils ne sont pas allés très loin car ils ont réalisé qu’ils risquaient leur vie parce qu’on entendait des coups de feu depuis des heures dans le quartier”, précise-t-elle. Ils ont finalement appelé des renforts, qui ont ensuite retrouvé les enfants qui étaient restés cachés. Seule la petite McKenzie manquait à l’appel, mais elle a été retrouvée deux heures plus tard.

Une mère et ses quatre enfants morts brûlés dans leur voiture

La voiture de Christina se trouvait près de celle de Dawna au moment de l’attaque. La mère, âgée de 31 ans, a été froidement abattue lorsqu’elle a sauté du véhicule dans une tentative désespérée d’arrêter les agresseurs. La fille de Christina, Faith Marie, a miraculeusement survécu.

La voiture de Rhonita a été découverte seize kilomètres plus loin. La mère de 30 ans et ses enfants, Howard, 12 ans, Krystal, 10 ans et les jumeaux de 8 mois Titus et Tiana sont tous morts dans l’attaque lorsque leur voiture a pris feu.

Des “monstres”, réagit Donald Trump

Le président américain Donald Trump a qualifié de “monstres” les responsables de cette terrible attaque. Il a déclaré que son pays était disposé à aider les autorités mexicaines à résoudre cette affaire. Son homologue mexicain Andrés Manuel López Obrador a pour sa part déclaré qu’il contacterait Donald Trump pour discuter de la coopération entre les deux pays en matière de sécurité. Entre-temps, la police mexicaine a arrêté un suspect. Au moment de son arrestation, l’homme détenait deux personnes bâillonnées. On ignore si elles étaient elles aussi mormones.

….monsters, the United States stands ready, willing & able to get involved and do the job quickly and effectively. The great new President of Mexico has made this a big issue, but the cartels have become so large and powerful that you sometimes need an army to defeat an army!