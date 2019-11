Migrants : le Secours catholique propose des formations pour faciliter leur intégration

Jeudi 7 novembre, le Secours catholique publie son rapport annuel sur la pauvreté. L’association a constaté que 43,60% des familles aidées sont étrangères. Ces foyers en grande difficulté peuvent bénéficier d’une aide financière, mais également de formations afin de mieux s’intégrer. Les migrants peuvent apprendre les subtilités du droit français, la géographie et l’histoire de leur pays d’accueil.

“De plus en plus de gens ont des diplômes de niveau bac +6”

Une mère de trois enfants donne des cours “à ceux qui veulent apprendre à s’exprimer correctement en français”. Cette dernière a quitté le Gabon pour “des questions de sécurité”. Diplômée en marketing, elle attend son titre de séjour pour pouvoir travailler. Dominique Simon, bénévole formateur au Secours catholique, observe l’augmentation de personnes diplômées dans le besoin : “il y a de plus en plus de gens qui viennent ici pour des raisons politiques et qui ont déjà des diplômes de niveau bac+6 ou bac+7”. Après avoir obtenu son titre de séjour, la Gabonaise espère travailler auprès des personnes âgées.

A lire aussi