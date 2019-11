Prix : Macky Sall honoré au Maroc

IGFM – Le chef de l’Etat sera à Tanger, au Maroc, les 12 et 13 novembre prochain pour prendre part au Forum organisé par l’Institut Amadeus. A l’occasion, le think Tank marocain Amadeus a décidé, pour sa 12e édition, de décerner son prix au président de la République, Macky Sall, le 14 novembre.

Un choix dicté par le constat selon lequel «face aux «incertitudes» et aux «subversions» dues à la crise de confiance globale qui secoue le monde, «le Sénégal est un rempart et un phare pour le monde», explique un communiqué. Le texte ajoute que «la remise de ce prix est à la fois une nouvelle consécration du Président Macky Sall et une confirmation de l’exemplarité du contrat social sénégalais».

La cérémonie aura lieu pendant les Mediterranean Days (Medays) qui se penchent cette année sur le thème cette année «Crise globale de confiance : faire face aux subversions et aux incertitudes».