Arsène Wenger et le “surpoids” d’Eden Hazard: “Si tu veux qu’un cheval de 500 kg perde une course…”

Arsène Wenger est revenu sur les difficultés rencontrées par Eden Hazard depuis son arrivée au Real Madrid. Le technicien français a utilisé la métaphore du cheval pour évoquer les problèmes physiques du Diable.

Doucement mais sûrement, Eden Hazard prend ses marques au Real Madrid. Mais le Belge est encore loin de son meilleur niveau. Les médias critiquent notamment ses maigres statistiques, un but et deux assists en trois mois de compétition, et une influence jugée trop faible sur le jeu madrilène. Arsène Wenger estime que les difficultés du Brainois viennent d’un manque de confiance et d’une condition physique loin d’être optimale.

“Ce n’est pas le genre de joueur qui est impressionné par quoi que ce soit, mais il n’a pas encore la confiance qu’il avait à Chelsea. Et c’est sans doute pour des raisons physiques qu’il est un cran en dessous. Il est arrivé avec du surpoids comme on l’a lu dans les journaux. Si tu veux qu’un cheval de 500 kilos perde une course, il suffit de lui ajouter 2 kilos”, explique l’ancien entraîneur d’Arsenal, désormais consultant sur beIN Sports.

beIN SPORTS @beINSPORTS_EN

Wenger claims Eden Hazard's poor form for #RealMadrid so far is because he's put on weight!#beINUCL #beINWenger

Live Blog 👇https://t.co/2TFoUztJtU pic.twitter.com/sfSphX5l6H