Free presse, Orange casse ses offres, les abonnés se régalent…

Free Sénégal a bousculé le marché de la téléphonie au Sénégal depuis le 1er octobre dernier. Orange a décidé de lui répondre en baissant les tarifs sur ses principales offres. Au grand bonheur des consommateurs!!!

Free aux commandes, Orange suit le rythme

Depuis le 1er octobre, jour de son lancement, Free joue à fond la carte de la data à prix cassé pour « libérer » des abonnés sénégalais. On trouve par exemple un forfait de 1500 FCfa, avec 2 gigaoctets de données, 180 minutes d’appels tous réseaux et WhatsApp en illimité. Celui-ci est valable 30 jours. A l’époque, Orange Sénégal proposait 90 minutes d’appels supplémentaires, mais seulement 300 mégaoctets de data pour 1 000 FCfa. Offre qui plus est, n’est valable qu’une journée ! Orange propose de la data au mois, mais au prix fort. Le pass de 2,5 gigaoctets mensuel est disponible à 2 000 francs Cfa.

Voici les nouvelles offres de @orange_sn pour offrir à nos clients une expérience incomparable partout au Sénégal #waawkay https://t.co/mVLrnnpub2

— Baba TABOURE (@pachalcs) 7 novembre 2019

Les abonnés se régalent

Mais depuis presque un mois, Orange est entrée dans la danse et casse ses prix. Maintenant pour 1 000 FCfa, Orange propose à ses abonnés 500 mégaoctets de data, 200 SMS et des appels illimités. La différence se fait sentir sur toute la ligne avec ces nouvelles offres. Free bouge les lignes et presse l’orange dans son jeu. « Nous avons écouté nos clients et c’est la raison pour laquelle nous avons fait de l’ILLIMITÉ une réalité chez Orange avec ces nouvelles offres », a précisé M. Malick Dary, Directeur Marketing Orange Grand Public, qui abordait les offres illimitées.

Exceptionnel. Grâce à ses nouveaux investissements réseaux partout au Sénégal @orange_sn introduit pour la première fois au Sénégal l’illimité et l’abondance voix avec des prix adaptés a chacun ! Bu àndee ak réseau Orange noo gën pic.twitter.com/g1fVc4eMZW

— Fabrice André (@fabriceandre) 7 novembre 2019

En procédant à toutes ses offres dites « exceptionnelles », Orange se cacherait derrière des investissements sur son réseau qui lui ont permis de réduire les tarifs. Des accusations que l’opérateur de téléphonie réfute catégoriquement.