LANCEMENT ACTE 5 DE LA REVOLUTION NUMERIQUE – Orange casse ses prix sur l’illimité

Le groupe Sonatel a procédé hier au lancement de l’Acte 5 de la révolution numérique. A l’occasion, Orange a rendu public ses nouvelles offres sur l’illimité désormais accessible à toutes les bourses.

Confrontée ces temps-ci par une très forte concurrence sur le marché de la téléphonie, la multinationale française de téléphonie mobile Orange a revu à la baisse certaines de ses offres. Elle a ainsi rendu plus accessible ses offres sur l’illimité. C’était hier à l’occasion du lancement de l’Acte 5 de la révolution numérique par le groupe Sonatel. Déjà, en novembre 2016, la Société nationale de téléphonie avait pris l’engagement d’accompagner l’Etat du Sénégal dans la réalisation de la stratégie Sénégal Numérique 2025, dont l’ambition est de hisser le Sénégal parmi les 5 premiers pays africains les mieux connectés. Cette stratégie vise à réduire de 50% les coûts d’accès à l’internet au Sénégal à l’horizon 2019.

Aujourd’hui, il poursuit ses efforts, mais avec toujours une double exigence : un prix accessible à tous pour une expérience incomparable. ‘’Nous avons eu le plaisir aujourd’hui de lancer de nouvelles offres et d’introduire un concept qui a été toujours présent dans notre ambition. Mais, il fallait nous assurer que nous avions mis en place les capacités pour assurer la bonne qualité. Pour la première fois, nous introduisons l’illimité au Sénégal et l’illimité pour toutes les bourses et pour tous réseaux’’, déclare Sékou Dramé. Selon le Directeur général de la Sonatel, pour moins de 15 000 francs CFA, le client peut désormais souscrire à une offre qui donne l’illimité sur l’appel et sur le message pendant tout le mois, en plus de 20 Go internet. Mieux, souligne-t-il, pour 1000 F, le client peut appeler et envoyer des messages. Même avec 500 FCFA, on a 60 mn d’appel, en sus de 200 Mo internet et 100 messages.

‘’Toutes les offres sont intéressantes, mais bu àndee ak réseau moo gën (ce serait mieux de les allier avec un bon réseau). Grâce à la mobilisation des équipes, nous sommes en mesure de poser cet acte 5. Nous couvrons, à cette date, 100% des régions en 4G+ et toutes les capitales départementales du Sénégal en technologie 4G’’. Selon Sékou Dramé, le groupe Sonatel a atteint ses objectifs, en début d’année, un an avant l’échéance, parce que ses tarifs avaient déjà connu une baisse de 64% par rapport à 2016. ‘’Nous avons continué toutes ces années à investir massivement dans notre réseau pour amener le réseau partout au Sénégal, plus proche des populations. Des investissements dans nos équipements, mais également, pour acquérir des ressources et des fréquences qui nous permettent de faire nos opérations. En moyenne, c’est plus de 117 milliards qui sont investis, chaque année, dans notre réseau depuis 2013’’, souligne Sékou Dramé.

Cette démarche a permis, après avoir lancé la 4G en 2016, d’adopter la meilleure technologie partout au Sénégal. A l’en croire, le groupe est allé plus loin, en investissant davantage au service du client. Et, soutient-il, la 4G+ d’Orange, 4 fois plus rapide que la 4G, aura bientôt 2 ans au Sénégal, grâce à la Sonatel.

Le groupe Sonatel ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Etant donné qu’il y a encore des endroits du pays où il n’y a pas la 4G+, le groupe compte, dès l’année prochaine, franchir de nouvelles étapes, afin de contribuer à la transformation numérique du Sénégal et d’amener le réseau partout à travers le pays.

AIDA DIENE