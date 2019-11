Musique et plaisir : une étude sur près de 800 tubes, des Beatles à Genesis

Pourquoi éprouve-t-on du plaisir en écoutant “Ob-La-Di, Ob-La-Da” des Beatles ou “Invisible Touch” de Genesis ? Des scientifiques ont tenté de l’expliquer en étudiant les enchaînements d’accords dans plusieurs centaines de tubes.

Comment l’écoute de la musique procure-t-elle du plaisir ? Par un savant mélange d’incertitude et de surprise, répondent des chercheurs qui ont fait ingurgiter à une machine des centaines de tubes pour en découvrir les secrets.

L’équipe de chercheurs a analysé statistiquement des milliers de suites d’accords (sans mélodies ni paroles), tirés de 745 tubes de pop du Billboard américain de 1958 à 1991, dont Ob-La-Di, Ob-La-Da des Beatles, Red Red Wine de UB40 et Knowing Me, Knowing You par ABBA.

“Il est fascinant que les humains tirent du plaisir de l’écoute d’un morceau uniquement en raison de l’ordre des sons”, dit à l’AFP Vincent Cheung de l’institut Max Planck pour les sciences cognitives et du cerveau en Allemagne, qui a mené l’étude publiée jeudi dans la revue Current Biology.