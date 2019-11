Ndella Madior Diouf : «Macky a bien droit à 2 mandats de 5 ans»

Ndéela Madior Diouf a donné son avis sur le débat concernant le nombre de mandat au Sénégal. Leader du parti la Réconciliation Nationale pour l’Unité Africaine (R.N.U.A), elle fait partie de ceux qui pensent que le Président de la République, Macky Sall a le droit de briguer un 2ème mandat de 5 ans en 2024.

« Le Président Macky vient d’entamer son premier mandat de 5 ans et…«

« Je crois qu’on cherche un problème là où il n’y en a pas, n’y est pas. Qu’on laisse de nous divertir avec ce débat qui ne rime à rien, vil et puéril. La Constitution votée par voie référendaire en 2016 a clairement dit que personne ne peut briguer plus de deux(2) mandats de 5 ans. Elle a réduit, sur ces entrefaites, la durée du mandat de 7 à 5 ans et a limité le nombre de mandat à 2 consécutifs. Donc, le Président Macky vient d’entamer son premier mandat de 5 ans et a bel et bien droit à un autre mandat de 5 ans« , a-t-elle réagi.

A ceux qui « veulent remplacer » le président Macky Sall…

Ndélla Madior de poursuivre : « Il peut se présenter en 2024. Les 7 ans (2012-2019) ne peuvent pas être comptabilisés. Il faut le jeter aux orties« . Non sans s’en prendre à certains proches collaborateurs de Macky. « Aujourd’hui, il y a des gens qui environnent le Président Macky et qui sont pressés de le remplacer. Ils font de basses manœuvres. S’ils ont le courage politique, ils n’ont qu’à rendre le tablier et aller rejoindre l’opposition .Ils lorgnent, déjà, le fauteuil présidentiel. Macky vient d’entamer son premier mandat et c’est vraiment très prématuré pour parler d’une succession ouverte pour 2024 », renchérit-elle.