Faux-bond de Macky Sall à Médina Baye : Malick Guèye tempère

iGFM – (Dakar) Le chef de l’Etat a fait faux-bond vendredi à la cité religieuse de Médina Baye pour les besoins du Gamou, en raison d’un voyage d’urgence au Niger. Son absence continue de faire couler beaucoup d’encre dans cette ville sainte.

Réagissant sur cet incident, El Hadj Malick Gueye indique que ce « n’est point de la volonté du chef de l’Etat », en calmant les ardeurs, en rappelant les relations très étroites qui existent entre Médina Baye, les foyers religieux de Kaolack et le président Macky Sall.

« Le président Macky Sall aime Kaolack et il l’a prouvé sur plusieurs domaines et à plusieurs occasions. Quand l’on est chef d’Etat, on va par ordre d’urgence. Il avait bien programmé de se rendre à Kaolack. Mais par la volonté du Tout-Puissant, un autre rendez-vous a chamboulé ses cartes. Il est compris. On doit éviter de verser sur des détails infructueux », a rappelé El Malick Guèye.

Mais avant, El Malick Guèye s’est félicité des belles récoltes qui sont en train d’être enregistrées dans le Sine Saloum. Il ne manquera pas de remercier les efforts consentis par le gouvernement qui a accompagné les agriculteurs et cultivateurs durant cet hivernage qui n’était pourtant pas trop prometteur au début de la saison des pluies.

