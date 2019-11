Gorgui Sy Dieng remporte le prix humanitaire de la NBA

IGFM – Il n’est pas seulement reconnu pour ses talents de pivot. Sa générosité et ses nombreuses œuvres sociales n’ont laissé personne de marbre. Elles lui ont d’ailleurs valu le prix humanitaire de la NBA ce vendredi. Gorgui Sy Dieng devient ainsi le premier joueur international sénégalais à remporter cette distinction.

Ses performances sur le parquet ont beaucoup fait parler. Il est aujourd’hui l’un des basketteurs africains les plus en vue de la NBA (National basketball association). Une notoriété qui lui a valu plusieurs sacres dans le monde du sport. Ce vendredi, Gorgui Sy Dieng s’est une fois de plus retrouvé sous les feux des projecteurs. Le pivot des Timberwolves du Minnesota, Gorgui Sy Dieng, a gagné le prix humanitaire de la NBA. Il devient ainsi le premier international sénégalais à remporter le prix «NBA Cares Community Assist». Cette distinction lui a été décernée pour les efforts humanitaires qu’il a consentis au Sénégal par le biais de sa Fondation. Egalement en collaboration avec «Matter», un organisme de santé à but non lucratif, établi dans le Minnesota, il a déroulé un certain nombre d’actions visant à apporter une assistance médicale sur le long terme aux enfants en particulier et aux familles en général. Le géant de T-Wolves, âgé de 29 ans, qui a passé sa septième saison en NBA avec Minnesota, a ainsi fait don d’équipements et de matériels médicaux. Il a construit des fermes pour soutenir l’agriculture durable et outillé les agriculteurs afin de garantir l’accès aux denrées. Gorgui Sy Dieng ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Il a enseigné aux enfants le leadership, comment cultiver la forme physique et la résolution de problèmes par le biais du basketball. « Utiliser mon programme pour soutenir mon pays d’origine et aider ceux qui sont dans le besoin, c’est pour moi une opportunité », a déclaré Dieng. « Nous avons beaucoup de travail devant nous, mais je suis fier des vies sur lesquelles nous avons eu un impact positif et content de savoir que les générations futures bénéficieront des ressources que nous avons fournies. »

Appuyer la santé et promouvoir l’agriculture

Pour la troisième fois, le prix est décerné à un joueur de la NBA pour des réalisations de charité hors saison. Cet été, Dieng a offert 300 000 poches de solution intraveineuse au Sénégal et a doté l’unité néo-natale et le service pédiatrique de l’hôpital pour enfants de Diamniadio, d’équipements médicaux (machine à oxygène, défibrillateurs cardiaques, radio mobile). Ce qui permettra de prendre en charge les enfants prématurés dans un cadre aseptisé. Auparavant, l’hôpital Principal de Dakar et le centre de santé de son Kébémer natal avaient reçu la visite du bon samaritain, avec un nombre considérable de dons, notamment des appareils d’hémodialyse. Sur cette même lancée, il a animé une conférence sur l’agriculture à Kébémer et était l’un des panélistes du Sommet de l’innovation de la NBA en Afrique, où il offert en exemple son parcours en NBA et dans le monde des affaires. Formé dans une académie sportive au Sénégal, il a joué un rôle clé dans un camp de basketball sans frontières en 2009 en Afrique du Sud. En juillet dernier, il a encore remis ça. Des actions qui ne sont pas restées vaines, à coup sûr. D’ailleurs, le consortium américain «Kaiser Permanente», qui intervient dans le domaine de la santé, a décidé, avec le concours de la NBA, de faire un don à hauteur de 10 000 dollars à «Matter», l’association avec laquelle il est en partenariat. Motivant !

MARIA DOMINICA T. DIEDHIOU (avec AFP New-York)