Serigne Moustapha Sy à Macky Sall: «Ce n’est pas parce que les khalifes généraux vous soutiennent que…»

iGFM – (Tivaouane) Décidément le guide des Moustachidines, Serigne Moustapha Sy, ne décolère pas avec le président de la République, Macky Sall. Profitant de la tribune du Gamou aux Champs de course, il a lancé un avertissement au président sur les soutiens des différents khalifes généraux. « Macky Sall doit faire très attention. Ce n’est pas parce que les khalifes généraux le soutiennent que tout est acquis pour lui », dit-il.

Pour Serigne Moustapha Sy : « le khalife général des mourides ne gère que les mourides, le khalife général des tidjanes aussi ne contrôle que les tidjanes. Encore qu’il ne gère pas tous les tijanes. Et c’est valable pour tous les khalifes généraux ».

Harouna FALL, Biram Ndour, Pape Lam, Bathie Gning et Cheikh Sarr (Envoyés spéciaux à Tivaouane)