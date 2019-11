Mafia de la drogue : Des soupçons sur l’implication d’autorités étatiques

Au rythme où vont les saisies records de drogue dure, et leur subite disparition une fois les quantités saisies consignées par la douane, la police ou la gendarmerie, il est difficile pour certains compatriotes Sénégalais, de dédouaner les autorités à quelque niveau où elles exercent. De lourds soupçons pèsent sur certaines d’entre elles. Et pour cause…

Mais qui sont les voleurs des quantités de drogue saisies ?

En moins d’un mois, les douaniers Sénégalais ont procédé à des saisies records de drogue dans diverses localités du pays. Mais ce qui apparaît curieux après ces saisies, c’est la subtilisation des grosses camelotes de drogue comme si aucune sécurité ne veillait sur les stocks récupérés chez les narcotrafiquants.

Qu’attend le procureur pour convoquer Moustapha Cissé Lô ?

Autant de faits qui justifient naturellement des soupçons quant à l’innocence des responsables de notre pays, dans cette mafia de la drogue.

Moustapha Cissé Lô, membre de la mouvance présidentielle, qui était invité sur le plateau de la Dtv, en septembre dernier, n’avait pas manqué de faire un clin d’œil au procureur de la République afin qu’il soit convoqué, pour livrer des noms d’autorités impliquées dans le trafic de drogue au Sénégal.

« Que le Procureur me convoque pour que je confirme les accusations que je porte contre des autorités du pays qui sont derrière le trafic de drogue. Si on rasait des immeubles construits à Dakar par ces autorités trafiquantes de drogue, il en resterait peu debout », avait-il dit.

Mutisme coupable des autorités…

Et c’est d’autant plus préoccupant que les autorités étatiques continuent à s’emmurer dans leur mutisme, malgré la circulation ahurissante de la drogue et le vol répété des quantités saisies.