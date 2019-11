Mina, rappeuse sénégalaise: « On me critique pour mon port du voile »

Voilée depuis toute petite, Mina est devenue rappeuse. Cependant, sa passion pour la musique ne l’a pas empêchée de continuer d’être voilée, même si elle reçoit des critiques.

Lors d’un entretien avec la BBC, elle déclare que sa passion pour le rap « n’est pas en contradiction avec le fait qu’elle soit voilée ». « On me disait qu’on ne peut pas être voilée et rappeuse en même temps. Je suis voilée depuis toute petite. Au lieu de mettre des casquettes ou de porter une perruque, je porte mon voile, c’est mon style. Mais on me critique parce que je le porte« , révèle la jeune dame.

«Mina la voilée», qui est également une activiste engagée pour la défense des droits des femmes et contre le viol, se bat ainsi contre vents et marées, pour incarner le nouveau visage du hip-hop féminin sénégalais.