5 couleurs de vernis sur lesquelles tout miser cette saison

Véritable accessoire de mode, le vernis à ongles a lui aussi droit à ses tendances au fil des saisons. Ce qui était le “must” cet été ne l’est plus forcément pour l’automne-hiver 2019. Si vous ne deviez porter que X couleurs de vernis les prochaines semaines, ce serait celles-là.

Awatef Dourheri 14-11-19, 11:54 Dernière mise à jour: 14:17

1 – Le rouge et ses déclinaisons

“It begins to look a lot like Christmas…” Qui dit chute des températures, dit magie de Noël. Rouge cerise, pourpre, bordeaux… Le rouge, symbole de cette période de fin d’année, s’impose une fois de plus comme un indispensable pour orner nos ongles de cette petite touche festive.

2 – En noir et blanc

Si on l’avait délaissé le temps de l’été, on retrouve le noir, intense et profond, pour cette nouvelle saison. Il est la couleur qui apporte une touche d’élégance et de rock à n’importe quelle tenue. On le choisit mat ou laqué, mais aussi agrémenté de paillettes. À l’opposé, le blanc, qui était déjà l’une des couleurs phares de l’été, continue son ascension cet automne-hiver. On le choisit opaque pour une touche lumineuse, en contraste avec ce temps gris.

3 – Des paillettes

Les fêtes de fin d’année sont l’excuse toute trouvée pour mettre des paillettes un peu partout dans nos vies et ce, jusque sur nos ongles. Pour ne pas en faire trop, on préfère du vernis pailleté sur quelques ongles seulement.

4 – Le come-back de la french

Les sœurs Hadid en sont les plus grandes ambassadrices. La french fait son grand retour dans sa version classique, mais aussi dans une option plus flashy. Du rouge, du vert, de l’orange… La petite ligne blanche est remplacée par des tons plus peps pour plus d’originalité.

5 – Un éventail de couleurs

La saison dernière déjà, les indécises osaient la manucure arc-en-ciel. Elles portaient ainsi différentes couleurs à leurs ongles. Si la tendance était au pastel, elle est plutôt au nude pour cet automne-hiver. Taupe, rose pale, beige… On associe ces nuances pour un look discret mais travaillé.