Halle Berry accuse son ex-petit ami d’inceste et de racisme

Halle Berry a accusé Gabriel Aubry d’avoir eu “une relation sexuelle incestueuse avec un membre de la famille” et de l’avoir “insultée de manière raciste” pendant leur relation.

L’interprète de Catwomen a déclaré que son ancien compagnon, avec qui elle est restée de 2005 à 2012, refusait de reconnaître que leur fille, Nahla, née en 2008, était métisse. Dans des documents juridiques révélés au public, l’actrice oscarisée affirme aussi avoir été humiliée et critiquée durant les cinq années de leur relation.

Inceste

Halle Berry accuse Gabriel Aubry d’avoir eu une relation incestueuse, qui aurait duré “pendant des années”. Elle ajoute que le traumatisme qui a découlé de cette découverte aurait “détruit leur vie intime”. “Après les six premiers mois de notre relation”, raconte l’actrice de 53 ans, “notre vie sexuelle s’est réduite et après un an, nous avons eu des rapports sexuels moins de trois fois par an”. Le père de Nahla a toujours nié cette affaire. “Au lieu de cela, continue Halle Berry, il a critiqué mon corps d’une manière très dégradante pour les femmes. Je l’ai finalement convaincu d’aller voir un thérapeute pour régler ses problèmes”.

“Des faits erronés”

Les avocats du mannequin Gabriel Aubry souhaitent aujourd’hui que certaines affirmations de l’actrice soient retirées du dossier car il s’agirait, selon eux, de faits “erronés” et “sans fondement”. Ils ont ajouté que ces remarques au sujet de la santé mentale de leur client portaient atteinte au secret qui entoure les thérapies.

Les anciens amants s’étaient déjà affrontés en justice lorsque l’actrice avait émis le souhait de partir vivre en France, aux côtés de son mari de l’époque, Olivier Martinez. Gabriel Aubry avait alors rejeté sa demande, souhaitant garder sa fille auprès de lui. En 2014, une cour de justice américaine avait statué que Halle Berry devait verser à son ancien compagnon plus de 14.500 euros par mois de pension alimentaire, pour l’éducation des enfants et lui rembourser plus de 370.000 euros de frais de justice.

Halle Berry a divorcé d’Olivier Martinez en 2016 et est aujourd’hui célibataire. Elle vit toujours à Los Angeles, tout comme l’acteur français avec qui elle a la garde partagée de leur fils Maceo.