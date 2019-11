La reine d’Angleterre réagit à la volonté de Meghan et Harry de passer Noël loin d’elle

Il est très rare que le palais de Buckingham prenne la peine de s’exprimer sur les faits et gestes des membres de la famille royale.

Cette semaine, le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé qu’ils ne prendraient pas part à la fête de Noël organisée par la Reine, à Sandringham. Suite au scandale provoqué par cette annonce sur le sol britannique, le palais est sorti de sa réserve habituelle et a tenu à commenter la situation.

Il est dit dans un communiqué, que: “Le duc et la duchesse de Sussex ont hâte de passer du temps en famille dès la fin du mois. Après avoir passé les deux derniers Noël à Sandringham, ils vont cette année passer les vacances de Noël, en famille, avec la mère de la Duchesse de Sussex. La décision a été prise en accord avec la Reine”.

Ainsi, le couple de jeunes parents partiront à la fin de la semaine rejoindre la mère de Meghan pour célébrer Thankgiving et Noël. Ils feront ensuite comme de nombreuses famille et alterneront les années pour fêter Noël ensemble. Ce communiqué indique une volonté de la Reine de présenter la situation comme tout à fait normale et dénuée de toute tension. Les rumeurs de courant froid entre Meghan et sa belle-famille étant de plus en plus fortes, Elisabeth II chercherait à prouver que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.