PROCES EN DIFFAMATION – Hissène Habré réclame 200 millions à Marcel Mendy

Le journaliste Marcel Mendy a comparu, avant-hier, devant la chambre correctionnelle, pour diffamation au préjudice de Hissène Habré, ex-Président tchadien, incarcéré à vie dans les locaux de la prison du Cap Manuel. Le délibéré sera rendu ce 26 novembre.

Auteur du livre ‘’Affaire Habré : Entre ombres, silences et non-dits’’, Marcel Mendy, l’ancien coordonnateur de la Cellule communication des Chambres africaines extraordinaires, a été attrait avant-hier devant la chambre correctionnelle pour diffamation par Hissène Habré, l’ex-Président incarcéré pour le restant de ses jours pour les crimes commis sous son règne au Tchad. Le prévenu a clamé son innocence et déclaré qu’on lui a attribué des propos qu’il n’a pas tenus.

‘’J’ai été ahuri qu’on m’impute des déclarations qui ne sont pas les miennes et qu’on veuille travestir ma démarche, car c’est un livre d’histoire que j’ai écrit‘’, a-t-il plaidé. Interrogé sur l’enfant naturel d’Habré dont il a fait état dans son livre, il a répondu avoir eu l’information de source sûre confirmée par la chambre d’instruction des Chambres africaines extraordinaires, des soutiens d’Habré qui avaient estimé qu’il ne pouvait être jugé au Sénégal puisqu’il y avait un enfant et enfin des proches de la mère de son enfant. Marcel a ajouté n’avoir jamais voulu faire du tord à Habré, mais que c’était juste son histoire qu’il a couchée sur du papier.

De ce fait, son conseil, Me Kane, a demandé sa relaxe au motif d’atteinte à la liberté d’expression.

Mais le parquet trouve les faits constants et requiert une peine de 6 mois assortie de sursis et une amende de 200 mille francs. Les conseillers d’Habré, Mes Diawara et Cissé, en veulent plus. Ils réclament 200 millions pour causes et préjudices à Marcel Mendy et à Lamine Guèye de la maison d’édition Sarl Les Mamelles d’Afrique. Ils veulent aussi que le tribunal ordonne la suppression des passages incriminés.

Le délibéré sera rendu le 26 novembre 2019.

FAMA TALL (Stagiaire)

Section:

social