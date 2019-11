THILOGNE – Exclus du Conseil municipal : Les 8 élus de Bëss du ñiakk rétablis par la Cour suprême

Ils étaient huit conseillers municipaux à être exclus du Conseil municipal de Thilogne par une décision du 26 octobre 2018. Une affaire qui avait fait grand bruit à l’époque. Le Quo­tidien a appris que tous ces élus sous la bannière de Bëss du ñiakk ont été rétablis par la Cour suprême qui a rendu son verdict hier. En effet, Yaya Diop et sept autres de ses camarades avaient attaqué la décision devant la haute juridiction. Les avocats Mes Amadou Aly Kane et Yaré Fall avaient ainsi saisi la Chambre administrative de la Cour suprême. «La Cour a estimé que la délibération du Conseil municipal n’était pas conforme à la loi. Par conséquent, elle a prononcé son annulation», a confirmé Me Kane.

Le Conseil municipal de Thilogne, dirigé par Youssouph Dia dit Sidy Kawory, avait pris la décision d’exclure ces huit conseillers suite aux «nombreuses absences non justifiées» et qui avaient occasionné plusieurs renvois des sessions municipales. Le Conseil municipal de Thilogne avait dû compter sur 38 conseillers au lieu des 46 issus des Locales de 2014 pour ses délibérations. Des élus ont proposé de joindre aux deux points de l’ordre du jour (Vote et adoption du compte administratif 2017, Débat d’orientation budgétaire 2019) un amendement sur la situation des conseillers absentéistes. Le maire de Thilogne avait indiqué avoir servi des sommations aux huit élus concernés qui seraient restés de marbre. Il a ainsi fait appel au collège électoral.

Mamadou Elimane Kane, tête de liste départementale de Bëss du ñiakk de Serigne Mansour Sy Djamil, avait qualifié cette décision de «purement politique». D’après lui, leurs divergences avec le maire sont nées de leur demande à l’endroit de ce dernier de présenter les comptes administratifs de 2015 et 2016.

Par Djiby DEM – (Correspondant)