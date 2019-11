Les évêques disent Non à la légalisation de l’homosexualité…

iGFM – (Dakar) Les religieux chrétiens de la Confédération épiscopale des évêques du Sénégal, de Mauritanie, du Cap-Vert et de Guinée Bissau, après plusieurs jours d’échanges fructueux, les évêques qui s’inquiètent de l’avenir des jeunes chrétiens de l’ensemble des diocèses se sont adressés à eux. En mettant un accent sur les déviances morales, parfois soutenues dans les réseaux sociaux. Sur ce point, ils ont réaffirmé la position de l’Eglise universelle de lutter contre idéologie visant à considérer « le corps humain comme un objet dont on peut disposer sans aucune référence aux valeurs spirituelles et morales » a renseigné le religieux.

C’est dans cet optique que les évêques, tout en se préservant de du droit de porter un jugement sur les choix des individus au nom du respect de la dignité humaine, ont sévèrement dénoncé toute initiative de vouloir légaliser « l’avortement et l’homosexualité. »

IGFM