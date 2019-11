Protection du requin-taupe bleu : la proposition du Sénégal au menu d’une réunion en Espagne

Dakar, (APS) – La proposition du Sénégal visant à protéger les requins-taupes bleus victimes de surpêche et qui sont en voie d’extinction sera examinée à Majorque en Espagne au cours d’une réunion internationale sur la pêche prévue du 18 au 25 novembre, a appris l’APS.

Les autorités sénégalaises ont récemment introduit la proposition d’interdire tout débarquement de requins-taupes bleus dans l’Atlantique conformément à des recommandations scientifiques visant à protéger cette espèce qui serait en voie d’extinction.

’’La Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) va tenir une réunion internationale sur la pêche du 18 au 25 novembre à Majorque, en Espagne. La CICTA va examiner la proposition du Sénégal qui interdit la rétention à bord des requins-taupes bleus, victimes d’une surpêche’’, indique un communiqué transmis à l’APS par la Shark League.

Cosigné par cinq organis‘’encourage les autres Etats membres de la Commission sous régionale des pêches, basée au Sénégal, comme le Cap Vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau et la Sierra Leone à défendre la proposition introduite par le Sénégal d’interdire tout débarquement de requins-taupes bleus. Le Liberia ayant déjà apporté son soutien à cette proposition’’.

Les organisations membres de la Shark League espèrent voir l’Afrique ’’montrer l’exemple à l’occasion de cette réunion internationale sur la pêche qui pourrait changer radicalement l’avenir des requins-taupes bleus en danger d’extinction et contribuer à éviter le finning, c’est-à-dire le prélèvement des ailerons d’un requin et le rejet de sa carcasse à la mer’’, a souligné la même source.

Au cours de cette réunion internationale, le Sénégal sera aussi co-auteur d’une seconde proposition qui imposerait que tous les requins débarqués aient les nageoires encore attachées au reste de la carcasse afin de contrôler plus facilement l’interdiction du finning.

Le Sénégal a proposé la première et sera co-auteur de la seconde comme 21 autres Etats-Parties à la CICTA, a renseigné le communiqué.

Outre le Sénégal, le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, l’Egypte, le Gabon, la Gambie, le Liberia, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Soudan, le Tchad et le Togo ont été co-auteurs de cette seconde proposition, adoptée en août 2019 et dont l’objectif est d’inscrire les requins-taupes bleus (et les petits requins-taupes) à l’Annexe II de la Convention sur le Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.

‘’La meilleure chance de rétablissement des populations de requin-taupe bleu dans l’Atlantique est l’interdiction de la rétention et de la vente du requin-taupe bleu par les pêcheurs de la région. C’était l’avis des scientifiques de la CICTA. La proposition du Sénégal suit exactement cette recommandation. C’est une très bonne proposition qui montre le leadership continu du Sénégal concernant la conservation des requins en Afrique et dans l’océan Atlantique’’, a déclaré Grantly Galland cité dans le communiqué

