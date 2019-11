Me Moussa Diop tacle sévèrement Aïssata Tall Sall : « je n’aime pas les transhumants…elle a rejoint Macky Sall sous la contrainte »

C’est connu, Me Moussa Diop ne fait pas dans la langue de bois. Le Directeur de Dakar Dem Dikk a sévèrement taclé la nouvelle Envoyée spéciale du président de la République. « Je n’aime pas les transhumants.

Elle a rejoint le président Macky Sall sous la contrainte après tout ce qu’elle a dit sur le président », a-t-il déclaré sur la 7TV.

Rappelant que Me Aïssata Tall a rejoint le camp présidentiel le 29 janvier 2019, moins d’un mois avant les élections, il souligne, « aujourd’hui, il y a la Var » et dans ce genre de cas, « quand on vous met devant vos propos vous devenez petit ».