Camille Lou (Le Bazar de la charité) se confie sur son compagnon : “Je suis ravie d’avoir suivi mon cœur”

Lundi 18 novembre, les téléspectateurs de TF1 ont découvert le drame Le Bazar de la charité, une saga historique dont le point de départ est un incendie ayant mené à la mort de plus de 120 personnes, principalement des femmes, à Paris en 1897. Camille Lou est l’une des trois héroïnes de cette série événement, dans laquelle elle incarne le rôle d’Alice, la fille aînée d’une famille bourgeoise dont le père organise le mariage arrangé pour sauver sa situation financière délicate. La jeune femme, découverte dans des comédies musicales (1789, les amants de la Bastille), puis avec des petits rôles dans Les Bracelets rouges (et on la retrouvera dans la saison 3) et Maman a tort, trouve avec Le Bazar de la charité un premier rôle. Et elle partage de nombreux points communs avec son personnage.

“Comme elle, je suis très proche de ma famille et aussi très fleur bleue, explique-t-elle dans une interview au magazine TV Grandes Chaînes. Alice est une grande amoureuse, elle va se laisser porter par la passion. Moi aussi, je suis plus mon cœur que la raison, même si c’est parfois compliqué.” Camille Lou s’est déjà retrouvée confrontée à ce choix cornélien : “Par exemple, quand on est sûr d’avoir rencontré la bonne personne et que l’on croise quelqu’un d’autre pour qui on bascule… C’est le cas avec mon homme, avec qui je suis depuis plus de quatre ans. Je suis ravie d’avoir suivi mon cœur, et l’amour me porte beaucoup.”

Comme Alice, jeune fille du 19e siècle, Camille Lou a-t-elle déjà été confrontée