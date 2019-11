Saccage du tribunal de Louga : l’Ums dénonce des actes « intolérables »

IGFM – Les juges du Tribunal de grande instance de Louga ont vécu une terrible journée hier, lors du procès du maître coranique, Serigne Cheikhouna Gueye, poursuivi pour pratiques jugées esclavagistes sur ses talibés. Ces derniers ont été pris au piège par les souteneurs de Khadim Gueye qui ont saccagé le Palais de justice de la localité.

Cet acte a mis les magistrats dans tous leurs états. L’Union des magistrats du Sénégal (Ums) a même réagi à travers un communiqué pour condamner ces actes «intolérables».

«La justice est chargée de veiller au respect des droits et libertés de tous les citoyens et que nul n’a intérêt à la fragiliser. Le bureau exécutif de l’Ums condamne fermement ces actes intolérables et invitent les autorités à prendre les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement régulier de l’institution judiciaire et la sécurité du personnel judiciaire», rapporte le document.

Les magistrats ont par la même occasion, invité les Sénégalais à ramener cette affaire à ses justes proportions et éviter tout amalgame préjudiciable à notre commun vouloir de vie commune.