Conférence internationale: “Développement durable et dette soutenable, trouver le juste équilibre”.

En partenariat avec les Nations Unies et le Cercle des économistes, la présidence de la République du Sénégal et le Fonds monétaire international organisent une conférence internationale sur le thème “Développement durable et dette soutenable, trouver le juste équilibre”.

La rencontre, qui se tiendra au Centre international de conférences Abdou Diouf (Cicad) le 2 décembre prochain, sera présidée par le président de la République Macky Sall, la directrice générale du Fonds monétaire international Kristalina Georgieva et Amina J. Mohammed, Vice-Secrétaire générale des Nations Unies. Selon une note transmise hier à ‘’EnQuête’’ par les services de communication de la présidence de la République, d’éminents dirigeants, de hauts responsables gouvernementaux ainsi que des représentants de haut niveau d’organisations internationales, du secteur privé, du monde universitaire et de la société civile prendront part à cette rencontre.

…La rencontre fera intervenir de nombreuses parties prenantes dans un dialogue sur leur contribution respective au développement durable en Afrique subsaharienne. Elle sera l’occasion de mettre en évidence les obstacles au développement durable (ou les lacunes à combler) et de proposer des solutions pour y mettre fin. Il s’agira, pour les participants, de réfléchir sur les voies et moyens d’accroître les recettes intérieures, de rendre leurs dépenses plus efficientes et d’améliorer la gestion de la dette.

Aussi, de voir dans quelles mesures les partenaires pour le développement peuvent trouver des ressources permettant de relancer l’Apd et de financer ainsi des besoins de développement. Les participants devront également voir comment les emprunteurs et les créanciers peuvent-ils accroître la transparence de la dette et développer de nouveaux modes de financement privé.

