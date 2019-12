LE NAVIRE GODETIA Á DAKAR: La marine belge veut renforcer la sécurité maritime en Afrique de l’Ouest

L’A960 Godetia, navire du commandement de la Marine belge, avec son soutien logistique, est en escale au Port autonome de Dakar, comme lors de ses précédentes missions en Afrique de l’Ouest. Cela entre dans le cadre de l’opération « Maritime capacity Building 2019 » qui s’attèle à renforcer la sécurité maritime en Afrique. Sous le commandement du Capitaine de corvette, Gert Laenen, le Godetia avait quitté, le 7 octobre dernier, le port Zeebruges, en Belgique, et a mis le cap sur le Golfe de Guinée.

Lors du point de presse qui s’est tenu au Port autonome de Dakar, vendredi dernier, le commandant a expliqué l’objectif de leur mission qui est «d’aider à la professionnalisation des marins et des gardes côtes des pays de l’Afrique de l’Ouest afin d’améliorer la sécurité maritime dans la région pour pouvoir lutter efficacement, et de manière autonome, contre les différentes menaces dans le Golfe de Guinée, comme la pêche illégale, le trafic de tous genres (drogue, armes, êtres humains, etc.) et la piraterie.

La rencontre a été l’occasion pour le commandement du navire, absent du territoire sénégalais depuis 27 ans, en compagnie de l’ambassadeur de Belgique au Sénégal, Hubert Roisin, d’exprimer sa fierté d’y revenir. Pour leur cinquième mission, cette escale au Sénégal sera aussi l’occasion de gratifier les Dakarois d’un matériel pédagogique et médical offert par plusieurs structures belges. Il est destiné à plusieurs associations locales.

Par ailleurs, le navire va abriter un évènement du Belgian Security and Défense Industrie, une organisation qui représente des entreprises belges actives dans le domaine de la défense et de la sécurité publique, avant de rentrer au bercail le 15 décembre prochain.

Fama NDIAYE