Débat sur un 3éme mandat: Macky Sall explique sa colère

iGFM – (Dakar) – Le président Macky Sall considère que le débat sur un 3 éme mandat est prématuré à six mois seulement de sa réélection pour un second mandat. « Ce qui est étonnant, c’est que pour un président qui vient d’être élu, on pose déjà le débat du troisième mandat. C’est déjà un problème. Moi je viens d’être élu il y a à peine 6 mois », a t-il déclaré sur les ondes de la radio Rfi.

Macky Sall a surtout déploré le fait que ce sont ses partisans mêmes qui en parlent. « Ce que je dis à mes amis politiques de mon bord, c’est concentrons nous pour faire de ce mandat une réussite. C’est cela l’enjeu. Que l’opposition en fasse son débat, je peux le comprendre », adit Macky Sall pour clore définitivement le débat sur un 3 éme mandat et mettre en garde ses partisans.