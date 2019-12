Macky justifie ses dernières commandes: «Tout pays est obligé de s’équiper face à une agression»

IGFM – Macky Sall a estimé lundi que l’investissement dans les forces de défense et de force de sécurité est ’’un impératif existentiel’’, ’’une question de survie’’ face à des ’’groupes terroristes armés et déterminés’’.

’’Face à des groupes terroristes armés et déterminés, l’investissement dans les forces de défense et de force de sécurité devient non pas option mais, un impératif existentiel, une question de survie’’, a déclaré le chef de l’Etat sénégalais.

’’Tout pays est obligé de s’équiper face à une agression. Il nous faut donc trouver des mécanismes afin de prendre en compte, la situation exceptionnelle qui fait que des ressources en principe dédiées au développement, financent l’effort sécuritaire ou l’effort de guerre’’, a-t-il ajouté.

Le chef de l’Etat présidait, lundi au Centre de Conférences Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD), la conférence sur ’’Développement durable et dette soutenable : le juste équilibre’’, en présence de plusieurs chefs d’Etat de la sous région.

’’Le présent et l’avenir ne sauraient se concevoir sans sécurité. Il n’ya pas d’Etat sans sécurité, ni de liberté, sans sécurité pas de démocratie. Sans sécurité, il ne peut y avoir de développement’’, a souligné Macky Sall.

Selon lui, ’’nul besoin d’insister sur le défi sécuritaire que nous imposent le terrorisme, l’extrémisme violent et le trafic transfrontalier de tous genres. L’Afrique n’y échappe pas et la situation au Sahel, en dit long’’.

’’Le réflexe naturel de tout corps agressé est de répondre comme le font tous les pays exposés’’, a indiqué le Président Sall.

APS