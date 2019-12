Future société de gestion de l’eau : Les agents de l’Onas veulent conserver les 2% de leurs actions…

Les travailleurs de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas) ont engagé une bataille pour conserver les 2% des actions des parts du capital de la nouvelle société d’exploitation du sous-secteur de l’hydraulique rurale. En conférence de presse, hier, à Dakar, ils ont salué la décision de l’Etat qui vient de réparer une injustice.

La décision du gouvernement d’octroyer des parts du capital de la nouvelle société d’exploitation du sous-secteur de l’eau potable en milieu urbain au Sénégal continue de soulever des discussions. Après les travailleurs de la Sde, c’est autour de leurs collègues de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas) de se faire attendre. Au cours d’une conférence de presse, les responsables du Cadre unitaire des syndicats des travailleurs de l’Onas ont demandé à l’Etat de préserver leurs parts d’actions de 2% dans le capital de la nouvelle société fermière au même titre que les agents de la Sones. Le porte-parole du Cadre unitaire des syndicats, Mamadou Benté Diallo, de déclarer : «Nous tenons nous aussi à nos 2%. Notre souhait est que les choses se fassent de manière équitable». Le syndicaliste a salué la position du gouvernement qui a décidé de réparer une injustice.

«Avec cette décision, tous ceux qui travaillent dans le sous-secteur de l’hydraulique urbaine, auront leur part dans le capital de l’exploitation de l’eau», a souligné M. Diallo qui a rappelé que, lors de la réforme survenue en 1996, l’Etat avait réservé 5% des actions aux travailleurs des trois sociétés à savoir la Sénégalaise des eaux (Sde), l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas) et la Sones. Ces actions devaient être partagées entre les travailleurs des trois entreprises. «Ces 5% ont fait l’objet d’accaparement par des travailleurs de la Sde qui étaient appuyés par les autorités. Ces dernières avaient compris l’enjeu. Cela fait donc 23 ans que les travailleurs de la Sde bénéficient des dividendes qui devaient être partagés entre les travailleurs du sous-secteur de l’hydraulique urbaine», a regretté Mamadou Benté Diallo.

Selon lui, l’Etat a jugé utile de rétablir les travailleurs de la Sones et de l’Onas dans leurs droits. M. Diallo a expliqué aux journalistes que les autorités ont décidé de ne pas toucher aux 5% octroyés en 1996, mais surtout de donner 5% des actions supplémentaires au personnel des trois entreprises. «Une proposition de répartition a été faite et nous avons jugé utile de laisser l’acquis des 5% à nos collègues de la Sde, maintenant pour les 5% supplémentaires, l’Etat va nous donner 2%, autant à la Sones et le reste des actions à la Sde. Ce qui porte la part du capital de la Sde à 6%», a précisé le syndicaliste.

Eugène KALY

…ceux de la Sones saluent la réparation d’une injustice

Le Syndicat national des travailleurs de la Sones estime que l’Etat a restauré l’équité en prenant la décision d’octroyer 2 % des parts aux agents de la Sones.

Le Syndicat national des travailleurs de la société nationale des eaux du Sénégal (Sones) a apprécié la décision des autorités de lui octroyer 2 % des parts dans le capital de la nouvelle société fermière. Dans un communiqué envoyé à la rédaction, il a été rappelé que lors de la réforme de la première génération, il a été réservé 5 % des actions aux agents des trois sociétés nées de l’ancienne Sones, à savoir la Sones, la Sde et l’Onas. La Sones n’avait pas pu, à l’époque, mobiliser ses ressources pour entrer dans le capital. Aujourd’hui, les travailleurs voient, à travers la décision des autorités, la réparation d’une injustice qui a trop duré. «La bonne nouvelle nous a été portée lors d’une audience avec le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, à notre demande : l’Etat a pris la décision de nous donner 5% de ses 25%. Ces parts doivent être réparties aux personnels des trois entités concernées par la deuxième réforme, compte non tenu des 5% déjà octroyés à la Sde auxquels viendront s’ajouter une part des 5% supplémentaires», lit-on dans le communiqué où les agents expriment leur profonde gratitude aux autorités.

Les travailleurs affirment qu’avec cette nouvelle répartition, «l’histoire reprend son cours normal, celui-là qu’il ne devrait jamais quitter après la Première réforme de l’hydraulique urbaine en 1966».

Idrissa SANE

Augmentation de la part des agents de la SDE dans la nouvelle société : Serigne Mbaye Thiam apporte des éclaircissements

L’appel d’offre présenté en 2017 avait déjà fixé que la société concessionnaire aura 45 % des parts, l’Etat du Sénégal 25 %, le privé national 25% et les travailleurs 5 %. Ce sont les précisions qui ont été apportées par le ministre de l’Eau et de l’Assainissement qui a été interpelé par les députés.

Le ministre de l’Eau et de l’Assainissement s’est exprimé, avant-hier, à l’Assemblée nationale, sur la grève des travailleurs de la Sénégalaise des eaux. En réponse aux questions des députés, Serigne Mbaye Thiam a signifié que le gouvernement, en lançant un appel d’offre pour le service public de l’eau potable en milieu urbain en 2017, avait mis dans l’appel d’offre que le partenaire stratégique qui sera recruté aura 45%, l’Etat du Sénégal 25% le secteur privé national 25% et les travailleurs 5%. «C’est sur cette base que les entreprises ont soumissionné. Mais en 2018, lorsque les travailleurs avaient demandé d’avoir 15%, un compte rendu a été signé qui indiquait que le gouvernement examinera la possibilité sur la part du capital une fois que l’opérateur sera choisi», a précisé le ministre. Il a ajouté que «lorsque l’attribution a été faite au Groupe Suez au mois de mai 2019 et notifiée au ministère de l’Eau et de l’Assainissement par l’Armp le 16 juin de la même année, j’ai reçu, le 28 juin, les travailleurs de la Sde qui m’ont confirmé leur exigence d’avoir un poste au Conseil d’administration et 15% de la part du capital».

Le gouvernement, après concertations nécessaires, a décidé de porter la part des travailleurs de 5% à 10%. «Au même moment, les travailleurs de la Société de Patrimoine qui réalise les infrastructures pour que la Sde les exploite afin de donner de l’eau ont rappelé qu’en 1996, lorsque l’on avait fait des réformes avec la Société nationale d’exploitation des eaux du Sénégal qui englobait l’Onas, la Sones et la Sde, ils n’en faisaient pas partie», a soutenu Serigne Mbaye Thiam qui a informé que les 5% qui avaient été octroyés appartenaient à tous les travailleurs mais que certains n’avaient pas libéré leurs parts, c’est en 2012 que les travailleurs de la Sde ont pris la totalité des 5%.

«Aujourd’hui, les travailleurs de la Sones et de l’Onas ont souhaité aussi, avec cette nouvelle réforme, faire partie du capital. Le gouvernement tient compte de tous les travailleurs. Pour cette raison, il a décidé de faire passer la part des travailleurs de 5% à 10%. Mais les travailleurs de la Sde avaient déjà 5%, le gouvernement va leur ajouter 1% et les 4% seront partagés entre les travailleurs de l’Onas et de la Sones. Nous avons apporté cette information aux travailleurs de la Sde en leur informant aussi que leur requête d’avoir un représentant au Conseil d’administration est accepté. C’est sur le premier point que nous n’avons pas trouvé un accord puisqu’ils ont campé sur leur position de 15%», a regretté le ministre.

Aujourd’hui, selon lui, il faut que les travailleurs de la Sde sachent qu’ils ne sont pas les seuls déterminants dans cette décision parce qu’il y a des partenaires avec lesquels le gouvernement est engagé depuis 2017 sur la répartition du capital.

Eugène KALY

