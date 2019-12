Joueur africain de l’année : Sadio Mané et Koulibaly parmi les 10 finalistes

iGFM-(Dakar) La liste des candidats de différentes catégories pour la 28e édition des CAF Awards, a été dévoilée, à l’issue de la première phase du vote, informe l’instance sur son site officiel. Sadio Mané et Kalidou Koulibaly figurent parmi les 10 finalistes, tout comme Aliou Cissé dans la catégorie des entraîneurs.

L’événement ne célébrera pas seulement les footballeurs africains. En effet, il célébrera également les officiels qui se sont distingués en 2019, tout comme plusieurs nouvelles catégories de prix récompensant des contributions exceptionnelles au football africain et des personnalités inspirantes, précise la Confédération Africaine de football (CAF).

Les lauréats de chaque catégorie seront annoncés lors de la cérémonie de remise des prix de la CAF, le mardi 7 janvier 2020, à la citadelle des Albatros, Sahl Hasheesh, à Hurghada, en Égypte.

Sadio Mané est le grand favori pour la succession de Salah vainqueur lors des deux dernières éditions.

La liste complète des listes de sélection est la suivante (par ordre alphabétique)

Joueur de l’année

André Onana (Cameroun et Ajax)

Hakim Ziyech (Maroc et Ajax)

Ismail Bennacer (Algérie et AC Milan)

Kalidou Koulibaly (Sénégal et Naples)

Mohamed Salah (Egypte et Liverpool)

Odion Ighalo (Nigeria & Shanghai Shenhua)

Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon & Arsenal)

Riyad Mahrez (Algérie et Manchester City)

Sadio Mane (Sénégal et Liverpool)

Youcef Belaili (Algérie et Ahli Jeddah)

Joueuse de l’année

Ajara Nchout (Cameroun et Valerenga)

Asisat Oshoala (Nigeria et Barcelone)

Gabrielle Onguene (Cameroun & CSKA Moscou)

Tabitha Chawinga (Malawi et Jiangsu Suning)

Thembi Kgatlana (Afrique du Sud et Phoenix FC de Beijing)

Joueur de l’année interclubs

Anice Badri (Tunisie & Espérance)

Kodjo Fo Doh Laba (Togo et RS Berkane / Al Ain)

Taha Yassine Khenissi (Tunisie & Espérance)

Tarek Hamed (Egypte et Zamalek)

Youcef Belaïli (Algérie et Esperance / Ahli Jeddah)

Joueur de l’année de la jeunesse

Achraf Hakimi (Maroc et Borussia Dortmund)

Krépin Diatta (Sénégal et Club de Bruges)

Moussa Djenepo (Mali et Southampton)

Samuel Chukwueze (Nigéria et Villarreal)

Victor Osimhen (Nigéria et Lille)

Entraîneur de l’année masculin

Aliou Cisse (Sénégal – Sénégal)

Christian Gross (Suisse – Zamalek)

Djamel Belmadi (Algérie – Algérie)

Moïne Chaâbani (Tunisie – Espérance)

Nicolas Dupuis (France – Madagascar)

Entraîneure féminine de l’année

Alain Djeumfa (Cameroun)

Bruce Mwape (Zambie)

Clémentine Touré (Côte d’Ivoire)

Desiree Ellis (Afrique du Sud)

Thomas Dennerby (Nigéria)

Équipe nationale masculine de l’année

1. Algérie

2. Madagascar

3. Nigeria

4. Sénégal

5. Tunisie

Équipe nationale féminine de l’année

Cameroun

2. Côte d’Ivoire

3. Nigeria

4. Afrique du sud

5. Zambie