Suppression de la subvention sur l’arachide : « l’Etat va économiser 13 milliards » (Serigne Mboussobé Bousso)

iGFM – (Dakar) – La campagne de commercialisation de l’arachide a officiellement démarrer ce mardi 3 décembre sur toute l’étendue du territoire nationale. Cette présente campagne qui selon le directeur général d’Al Akhou agro business s’annonce prometteur compte tenu des efforts que l’Etat du Sénégal ne cesse de déployer pour que les producteurs puissent tirer pleinement profil du produit. Les frustrations soulevées par la suppression de la subvention sur l’arachide collectée par les huiliers proviennent de ceux qui exploitent les paysans. Mais ces derniers n’ont rien à perdre avec cette mesure, a assuré Serigne Mbousssobé Bousso.

« La subvention de l’Etat sur les semences des différentes spéculations, les intrants, le matériel agricole et les produits phytosanitaires n’a pas été annulée. Seul la subvention allouée aux particuliers qui profitent des efforts des paysans qui a été supprimée équivalent à 13 milliards par an. Des économies qui vont profiter aux producteurs. L’Etat envisage même de revoir à la hausse les dotations en semence, en engrais et en matériels agricoles. Le prix du kilogramme d’arachide qui est fixé à 210 francs pourrait même être revu à la hausse pour les prochaines campagnes avec cette économie de 13 milliards réalisée avec la suppression de la subvention sur l’arachide collectée par les huiliers « , soutient le conseiller spécial du ministre de l’agriculture.

Serigne Mboussobé Bousso directeur général d’Al Akhou agro business par ailleurs président des jeunes marabouts républicains faisait face à la presse pour parler de la situation de la campagne agricole, des préparatifs de la campagne à venir, de la commercialisation et des avantages de la suppression de la subvention pour les producteurs agricoles.

IGFM