COP 25 – Le Sénégal ne veut pas être en retard dans la problématique environnementale.

Le pays mise sur la coopération bilatérale et multilatérale pour mobiliser des ressources additionnelles, dans le cadre de sa politique de lutte contre les effets du changement climatique, a déclaré hier, en Espagne, le ministre de l’Environnement et du Développement durable Abdou Karim Sall.

‘‘Il y a lieu de relever que face à l’ampleur des défis climatiques, le Sénégal, à l’instar des autres pays africains, dépend de la coopération bilatérale et multilatérale, pour mobiliser les moyens additionnels nécessaires à sa politique de lutte contre les effets climatiques’’, a-t-il poursuivi, cité par l’Aps. Monsieur Sall s’exprimait à l’occasion de la Journée du Sénégal à la 5e édition de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (Cnucc) qui se tient depuis le 2 décembre dernier à Madrid, en Espagne. Le ministre a affirmé que le changement climatique, de par ses effets, constitue ‘’une véritable contrainte pour le développement’’ des pays comme le Sénégal, ainsi qu’’’un risque majeur’’ pour l’atteinte des objectifs de développement durable.

…Le continent africain figure parmi les régions du monde les plus vulnérables aux impacts climatiques. ‘’Nous devons, en conséquence, nous organiser de façon solidaire pour avoir une position commune, mais aussi et surtout, mettre en synergie nos efforts en initiant des projets conjoints susceptibles de renforcer la résilience de notre région, conformément à la volonté de nos chefs d’Etat’’, a-t-il lancé à l’endroit de ses pairs africains. A ce sujet, il a donné en exemple les projets régionaux, notamment la Grande muraille verte et le projet de gestion de la côte-ouest africaine (Waca). Ce sont là, selon lui, des ‘’initiatives à démultiplier pour promouvoir une plus grande collaboration entre nos Etats, dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques’’. ‘’Le Sénégal a très bien compris les enjeux liés aux changements climatiques et a pu développer des initiatives autant sur l’adaptation que sur l’atténuation. Ces initiatives ont permis de définir une trajectoire de développement sobre en carbone et résiliente aux effets climatiques’’, a expliqué le ministre.