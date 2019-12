Le ministre Amadou Hott à la rescousse de la DER

iGFM – (Dakar) Le ministre Amadou HOTT multiple l’offensive. La Banque africaine de développement vient d’approuver une ligne de financement d’un montant de 40 milliards de FCFA au profit de la DER. Un deuxième décaissement de 13 milliards est attendu des guichets de l’Agence française de développement.

Le ministre sénégalais de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Amadou HOTT accélère la cadence. Il vient de tambouriner sur la grosse timbale des guichets de financement pour booster l’auto emploi des jeunes. La DER (Délégation générale de l’Entrepreneuriat Rapide) vient de bénéficier auprès de la Banque africaine de développement d’une ligne de financement d’un montant de 40 milliards de FCFA et devra capter le 16 décembre prochain une deuxième ligne de 13 milliards de FCFA de l’Agence française de développement. Ces importantes lignes permettront à la DER, une structure mise en place par le Chef de l’État, Macky SALL, de financer des projets portés par des promoteurs jeunes de projets aux coûts flexibles et innovants afin de lutter contre le sous-emploi, une composante stratégique du Plan Sénégal Émergent. Le ministre sénégalais de l’Économie, du Plan et de la Coopération Amadou HOTT ne cesse de multiplier l’offensive auprès des grandes institutions financières et de développement depuis sa nomination à la tête de ce département stratégique.

ConfidentielAfrique