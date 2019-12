Nous sommes plus de 3,6 millions d’habitants à Dakar

Le magazine Jeune Afrique qui revisite l’histoire de la capitale sénégalaise informe que sa population est estimée, aujourd’hui, à plus de 3 millions d’âmes. Dix ans plus tôt, la presqu’île n’était encore qu’un coin de brousse parsemé de quelques cases, écrit dans ses pages le magazine Jeune Afrique, qui consacre sa couverture de cette semaine à la capitale sénégalaise, sous le titre : « Sénégal : Dakar rêve plus grand ». « L’essor de la presqu’île va rapidement donner le tournis. En 1887, Dakar n’abrite encore que 8700 personnes. En 1909, ils sont 25 000. En 1960, les voilà 300 000. Et en 2000, ce qui est devenu entre-temps l’agglomération dakaroise totalise 2,2 millions d’habitants. Ils sont aujourd’hui 3,6 millions d’habitants, informe le magazine.