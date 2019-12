Gouvernance de la recherche : Des experts révisent le cadre juridique et de financement

La recherche joue un rôle important dans le développement socio-économique du pays. Cependant, son financement demeure un problème.

”Notre pays a mis un certain nombre de moyens dans la recherche. De façon structurante, nous avons besoin de financer la recherche avec une certaine envergure. C’est pourquoi une réflexion est en cours pour mettre en place un fonds national de la recherche et l’innovation. Ce fonds serait suffisamment doté pour pouvoir financer la recherche”, indique Pr Amadou Thierno Gaye, directeur général de la recherche et de l’innovation.

C’est dans ce cadre que la direction générale de la recherche et de l’innovation organise une recontre de deux jours, à Saly. Ceci pour réviser le cadre juridique, notamment : le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d’un laboratoire mixte de recherche au Sénégal et le projet de décret relatif au doctorat.

En outre, il s’agira de réfléchir aussi sur les infrastructures qui doivent abriter cette recherche, et mettre en place des plateformes dans les universités pour permettre une grande proximité des équipes de recherche.